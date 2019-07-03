Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий считает возможным не платить долг России перед Советом Европы за часть 2017 года и 2018 год, так как тогда делегация не участвовала в работе ПАСЕ.

«Насколько я понимаю механику действий министерства финансов: мы платим за этот год, когда мы вернулись (в ПАСЕ), и не платим, что было бы в этом случае совершенно естественным, за годы нашего отсутствия», - сказал Слуцкий журналистам в среду, передает Интерфакс.

Председатель комитета Госдумы напомнил, что без РФ «были выбраны порядка 70 % судей ЕСПЧ, Верховный комиссар по правам человека». «С этой точки зрения вопрос выплат, на мой взгляд, весьма проблемный. Если Минфин придерживается именно этой механики, то эта механика корректная, и еще раз подчеркиваю, что весьма и весьма осторожно надо относиться к вопросам выплаты долгов за период нашего отсутствия на площадке ПАСЕ», - сказал Слуцкий.

Он выразил уверенность, что «это станет предметом обменов мнениями на высшем уровне, когда госпожа генеральный секретарь, мы на это рассчитываем, осенью впервые в новом качестве посетит Россию».

Накануне радиостанция Deutsche Welle сообщила со ссылкой на главу пресс-службы СЕ Даниэля Хельтгена, что Россия возобновила выплаты членских взносов в бюджет Совета Европы, выплатив 33 млн евро за 2019 год. Хельтген выразил уверенность, что российская сторона погасит задолженность за 2017 и 2018 годы: 55 млн евро плюс пени за просрочку платежей.

Российская делегация не участвовала в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за событий в Украине и аннексии Крыма Россией. 26 июня ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее, после чего Россия согласилась возобновить выплату взносов.