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Вчера вечером, около 22 часов, патрульные получили вызов о выстреле в маршрутке, которая двигалась на улице Владимира Великого во Львове. Парень, которого инспекторы обнаружили на месте, вел себя неадекватно, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Его задержали. Рядом лежал предмет, похожий на пистолет, а при поверхностной проверке у него обнаружили магазин и патрон. Полицейские опросили свидетелей и вызвали на место следственно-оперативную группу Франковского отдела полиции. Вдруг у 19-летнего юноши начались судороги, поэтому на место вызвали скорую.

В медучреждении на улице Кульпарковской врачи сообщили патрульным, что парень симулирует. Львовянина доставили в участок и вызвали туда мать. Парню грозит ответственность за хулиганские действия.
ForUm

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