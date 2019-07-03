2 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, говорится в сводке ООС.

Противник открывал огонь по позициям ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 7 раз обстрелял позиции Объединенных сил, «Север» по- 6 раз.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из незапрещенного вооружения.

По данным разведки 2 июля одного оккупанта уничтожили, двое ранены.

С начала текущих суток вражеских обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.