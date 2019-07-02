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Министры группы стран, которые не входят в нефтяной картель, присоединились к решению ОПЕК о продлении еще на 9 месяцев соглашения о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день.

Соответствующее решение принято во вторник во время шестого министерского заседания ОПЕК и не-ОПЕК в штаб-квартире Организации стран-экспортеров нефти в Вене, сообщает Укринформ.

Таким образом, представители 14 стран-членов ОПЕК (во главе с Саудовской Аравией) и 10 стран, придерживающихся нефтяного пакта о сокращении добычи (включая Россию), поддержали продление действия заключенного в Вене 7 декабря 2018 года соглашения. Оно предусматривало сокращение добычи нефти странами картеля и странами-нечленами ОПЕК в общем объеме 1,2 млн баррелей (0,8 и 0,4 млн б/д соответственно) по сравнению с октябрем 2018 года. Соглашение, направленное на предотвращение перепроизводства нефти и избежания падения цен на этот энергоноситель, действовало с 1 января по 30 июня 2019 года. Теперь его действие продлено до 31 марта 2020 года, поэтому в течение последующих 9 месяцев добыча нефти странами ОПЕК + должна оставаться на нынешнем уровне.

Кроме того, во время заседания была согласована и подписана Хартия о бессрочном сотрудничестве между странами ОПЕК и странами-не членами ОПЕК (ОПЕК+).
ForUm

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