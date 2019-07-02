Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал прямой и безусловной обязанностью руководства газового монополиста «Нафтогаз Украины» обеспечение транзита газа европейским потребителям после 2020 года, а также увеличение собственной добычи газа для достижения энергетической независимости государства. Об этом глава правительства сказал в Полтаве, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Он напомнил, что вчера в Украине прошли первые прозрачные конкурсы на освоение новых газовых площадей, победу в которых одержали и государственная компания «Укргаздобыча», и иностранные компании. Прогнозный объем инвестиций в эту сферу составит около 500 млн долл.

И сейчас вопрос в том, чтобы не терять темпов.

«В свое время НАК провалила программу добычи газа 2020, утвержденную правительством. Они неэффективно построили собственную стратегию, и сейчас есть проблема. Но конкуренция на рынке (благодаря конкурсам) даст возможность быстро двигаться дальше, - сказал Гройсман. - А по руководству НАК, то у меня нет с ними дискуссий. Они – достаточно циничный монополист, с которым мне не по пути. Я заставил их в мае и в предстоящие месяцы снизить цены на газ для населения. Они должны продолжать это и дальше. Предлагаю также, чтобы они вернули премии - это будет справедливо. Они работают на собственные карманы, а на этом нужно поставить точку. Их обязанность - обеспечить транзит и увеличивать добычу топлива».

Напомним, ранее Гройсман обратился к наблюдательному совету НАК «Нафтогаз Украины» с просьбой пересмотреть решение о начислении высокой премии правлению компании.