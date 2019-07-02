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За второй квартал 2019 украинский паспорт спустился на четыре позиции в рейтинге компании Henley&Partners.

Украина занимает 44-е место, разделив его с Никарагуа и Тувалу. Согласно исследованию, украинцы могут посещать без визы 126 стран, сообщает Радио Свобода.

По итогам первого квартала 2019 украинский паспорт занимал 40 место с возможностью посетить 128 стран. Ослабление позиций объясняется изменением визовой политики в Джибути и Бенине: чтобы посетить эти страны, украинцы теперь должны получать электронную визу вместо визы по прибытии - последнюю компания приравнивает к безвизовому режиму.

Согласно другим глобальным рейтингом паспортов - Passport Index - Украина пока 27-я из 95. Составители этого рейтинга отмечают, что с украинским паспортом можно въехать без виз в 91 страны мира, еще 43 страны выдают визу по прибытии.
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