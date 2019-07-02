Замотанное тело новорожденного мальчика нашли прохожие возле мусорного бака на улице Котляревского в Узине, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Белоцерковского отдела полиции, судебно-медицинский эксперт.
Тело младенца направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти. Предварительно установлено, что ребенок умер до начала физиологических родов.
По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Полицейские проводят мероприятия по установлению личности матери найденного мертвого младенца.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время