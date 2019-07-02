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Замотанное тело новорожденного мальчика нашли прохожие возле мусорного бака на улице Котляревского в Узине, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Белоцерковского отдела полиции, судебно-медицинский эксперт.

Тело младенца направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти. Предварительно установлено, что ребенок умер до начала физиологических родов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские проводят мероприятия по установлению личности матери найденного мертвого младенца.
ForUm

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