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1 июля вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, говорится в сводке ООС.

Противник открывал огонь по позициям ВСУ из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции ВСУ были обстреляны 10 раз.

В результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих погибли, еще двое – получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки, 1 июля трех оккупантов уничтожено, еще пятеро ранены.

С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.
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