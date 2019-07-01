Из грязи в князи, из-за Князева – в грязи, так можно продолжить известную поговорку, описывая ситуацию, сложившуюся в правоохранительных органах Украины. Речь о руководителе Нацполиции Сергее Николаевиче Князеве. Он занимает пост уже два с половиной года, но за время своей деятельности чиновник раскрыл… лишь один неутешительный тезис: «полиция – не для народа».

Самое печальное, что Князев – это даже не тот случай, когда ожидания не совпали с реальностью. Ведь чего можно было ждать от человека, который всю жизнь проработал винтиком старой ментовской системы? С 1995 года Сергей Николаевич работал в уголовном розыске, пройдя путь от оперуполномоченного в Белой Церкви до начальника управления в Киевской области. В 2015-2016 гг Князев возглавлял управление полиции в Закарпатской и Ровенской областей. Однако, он так и не смог справиться с ключевыми проблемами данных регионов. Вопросы контрабанды в Закарпатской области и незаконной добычи янтаря в Ровенской области ни на шаг не приблизились к решению. Поэтому странно было бы надеяться на то, что на новом посту Сергей Князев внезапно начнет ломать старую систему и внедрять новые реформы.

Действительно, за 2,5 года в должности главы Нацполиции Князев не показал никаких реальных результатов работы. Нам достались лишь разбитые «приусы», неадекватные полицейские, большой отток профессиональных кадров и нераскрытые громкие преступления (например, дело о смертельной перестрелке в Княжичах зимой 2016, которое до сих пор не закрыто). Более того, благодаря «крышеванию» Князева, за последние два года все теневые схемы начали цвести буйным цветом. Судя по всему, никто даже не пытался их сломать: оборот наркоторговли в стране вырос, а проституция процветает так же, как крепнет дружба Сергея Князева с Артуром Палатным – нардепом и кумом мэра Киева Виталия Кличко. Палатный давно завоевал славу главного сутенера столицы, а теперь он успешно «отжимает» киевские рынки и пытается лоббировать интересы игорного бизнеса. Подобные связи Князева являются иллюстрацией ещё одной известной поговорки – «рука руку моет, вор вора кроет».

Недаром общественность негодовала во время назначения Сергея Князева на пост начальника Национальной полиции. Активисты не уставали говорить о неэффективности Князева и уверяли, что он не сможет поднять Нацполицию на новый уровень. Люди оказались правы – полиция скатилась ниже плинтуса и стала ещё хуже, чем дореформенная милиция.

Картину абсолютно нечестного полицейского Сергея Князева дополняют данные из реестра недвижимого имущества, касающиеся его бывшей жены Виктории. Портал bihus.info опубликовал информацию о том, что в собственности Виктории Князевой находятся семь квартир и элитный автопарк. С 2011 по 2013 гг, пока Сергей Князев руководил управлением уголовного розыска ГУМВД Украины в Киевской области, его экс-супруга приобрела две квартиры в селе Чабаны под Киевом общей площадью 130 кв. м (одна из них указана в е-декларации Сергея Николаевича как совместная собственность с Викторией и двумя детьми), две квартиры в Киеве, квартиру в новостройке ЖК «Вишневий затишок» (г. Вишнёвое Киевской обл.) площадью 63,1 кв. м, квартиру в новостройке жилмассива Крюковщина Киевской области площадью 57,4 кв. м. А после назначения Сергея Князева на должность председателя ГУ НП в Закарпатской области (в июле 2015 года) Виктория Князева приобрела квартиру площадью 100 кв. м в Ужгороде, жилой дом площадью 48 кв. м и получила право собственности на два земельных участка в 0,2 и 0,1 га. Также бывшая жена Сергея Князева является владелицей автомобилей Volkswagen Tuareg 2013 года выпуска, Mercedes e350 и Mercedes Vito 2011 г.в. Самое интересное, что согласно данным реестра юридических лиц, Виктория Князева никогда бизнесом не занималась. А сам Сергей Князев декларирует лишь два миллиона гривен зарплаты и одну квартиру в Броварах.

Вся страна думала, что финальным аккордом в карьере Князева станет смерть 5-летнего мальчика, которого 1 июня 2019 года застрелили патрульные Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины. Двое полицейских, находясь в состоянии алкогольного опьянения, развлекались, пытаясь попасть по банкам из огнестрельного оружия. В результате того, что патрульные устроили «развлечения» прямо среди жилых домов, один из полицейских попал в голову ребенку. Врачи долго боролись за жизнь мальчика, но травма была слишком тяжелой. 3 июня, после того как стало известно о том, что ребенок не выжил, под стенами Министерства внутренних дел в Киеве стали собираться возмущенные активисты. Люди требовали наказать полицейских, которые убили мальчика. Тем не менее Сергей Князев со спокойной совестью продолжает оставаться в кресле главного полицейского Украины. Он лишь заявил о том, что полицейские во время совершения преступления находились вне службы, не имели табельного оружия и пребывали в состоянии алкогольного опьянения. Более того, вместо того, чтобы уволить начальника полиции Киевской области, Князев повысил его в должности и перевёл своего друга на более злачное место. Теперь экс-начальник ГУ Нацполиции Киевщины Дмитрий Ценов занимает место руководителя полицейских сил в зоне проведения Операции Объединенных сил. Источники в МВД говорят, что эти действия не были согласованы ни с кем из руководства и были ориентированы на дискредитацию министра внутренних дел Арсена Авакова.

Поведение Князева не оставляет надежды, что у этого человека когда-то проснется совесть. Надежда остаётся лишь одна – на то, что после проведения досрочных парламентских выборов придёт новая политическая элита, которая будет ставить на ключевые должности не удобных, а честных людей.