В Вышгороде молодой человек устроил стрельбу, поскольку ему не понравились съемки шоу-программы канала «СТБ», сообщает полиция Киевщины.

В городе Вышгород съемочная группа телеканала проводила съемки очередной передачи программы в одном из многоквартирных домов. Одному из соседей крайне не поонравились непонятные «ритуалы» провидцев, разбросанные иглы и расставленные свечи. Разъяренный парень выбежал на улицу с оружием в руках и, выкрикивая нецензурную лексику, несколько раз выстрелил в землю. К счастью, из людей никто не пострадал.

На месте происшествия сотрудники полиции изъяли стартовый пистолет, патроны и гильзы. В дальнейшем вещественные доказательства будут направлены на проведение соответствующей экспертизы.

По факту хулиганства открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Также работники полиции устанавливают законность проведения съемок такой телепередачи, поскольку жильцы дома об этом не были уведомлены.