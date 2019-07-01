Митрополит Онуфрий в программе «Слово Предстоятеля» на телеканале «Интер» 29 июня рассказал о Заповедях блаженсвта и о том, как их исполнить.

Фото: УПЦ

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

Первая ступень блаженства – нищета духом, когда человек приучает себя подчиняться воле Божией, учится послушанию, напомнил Архипастырь.

«В этой борьбе ему противостоят гордыня, недобрые навыки, привычки, у человека начинается духовная брань, и когда послушник доходит до познания, что мы ничто, что мы просто горстка земли, а Бог – все, то это состояние называется нищетой духовной. Об этом уровне духовного восхождения говорится: "Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное" (Мф. 5: 3)», – объяснил Митрополит Онуфрий.

Стяжавший нищету духовную человек понимает, что он слаб, и начинает плакать о своей гордыни, продолжил Предстоятель УПЦ. По его убеждению, именно в таком плаче о гордыне, что «хулит Творца – Бога, Который есть Любовь, который является Милосердием» Господь сказал: «блаженны плачущие» (Мф. 5:4).

Именно такой плач рождает в человеке радость и сострадание к тем, кто борется с грехом, но победить не может и потому грешит, добавил Архипастырь.

«Это такое состояние, когда человек, видя падающего в грехах, того, который борется, и не может побороть, не осуждает, а сочувствует, жалеет. Это состояние называется кротостью: "Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю" (Мф. 5: 5) "», – отметил Блаженнейший Митрополит Онуфрий и добавил, что жажда правды Божией приводит человека на новую степень блаженств – «блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (Мф. 5: 6).

«Человеческая правда, какой бы она не была красивой, несет с собой смерть. Божья правда, какой бы она ни была горькой, несет с собой жизнь», – обратил внимание паствы Предстоятель УПЦ.

Жаждущий правды Божией человек становится милосердным («блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф. 5: 7), а его душа очищается («блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5: 8), рассказал Митрополит Онуфрий. По его словам, такая чистота наполняет душу человека Божиим миром, после чего христианин становится настоящим миротворцем.

«Высшее достоинство, которого должен достичь человек – это честь называться Божьим сыном, Божьим ребенком. И когда человек достигает этого, то его ненавидят, говорят о нем неправду, однако он ни на кого не обижается. О таких сказано, что "радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах" (Мф. 5: 12)», – продолжил Предстоятель УПЦ.

Он уточнил, что и в миру члены Церкви Христовой должны стараться жить по правилам церковным, и тем самым достичь первой степени блаженства.

«Сейчас в мире есть много людей, которые достигли высоких ступеней духовного совершенства. Просто христиане не рекламируют свои достижения, так учит нас Господь, мы прячем наш духовный клад. И ради тех, кто достиг высоких степеней, существует мир, ради них Бог посылает и дожди, и солнце светит, и все, что нужно для земной жизни, – ободрил Архипастырь верующих. – Постараемся быть среди таких людей, чтобы мы были верны Богу, чтобы мы поднимались ступенями духовного совершенства, чтобы через нас Бог посылал и нам благодать спасения, и мир тем, кто живет рядом с нами».