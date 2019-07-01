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В причастности к совершению преступления работники Змиевского отдела полиции разоблачили 17-летнего жителя Тарановка.

Бабушка погибшего рассказала, что 29 июня около 23:00 ее внук вернулся домой после празднования выпускного в состоянии алкогольного опьянения и лег спать. Около 16:00 на следующий день женщина обнаружила тело парня без признаков жизни и обратилась в полицию, сообщает пресс-служба облглавка.

Согласно справке экспертного исследования, у погибшего были обнаружены телесные повреждения.

Принятыми мерами полицейские оперативно установили лицо, причастное к совершению уголовного преступления. Им оказался 17-летний парень.

В ходе досудебного расследования работники полиции выяснили, что 29 июня около 22:00 возле школы в селе Тарановка между двумя парнями произошла ссора. В ходе конфликта злоумышленник перекинул юношу через себя, тот упал и ударился головой об асфальт.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Юноше грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.
ForUm

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