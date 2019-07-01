Неизвестные забрали два системных блока из здания Харьковского апелляционного суда, сообщает пресс-служба полиции области.

1 июля в 8:30 в Основянский отдел полиции поступило сообщение от 40-летнего гражданина о том, что ночью неизвестные путем демонтажа металлических решеток на окне первого этажа, проникли в кабинет и завладели двумя системными блоками.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа Основянского отдела полиции. В настоящее время проводится осмотр места происшествия и устанавливаются все обстоятельства. Решается вопрос об открытии уголовного производства.