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Неизвестные забрали два системных блока из здания Харьковского апелляционного суда, сообщает пресс-служба полиции области.

1 июля в 8:30 в Основянский отдел полиции поступило сообщение от 40-летнего гражданина о том, что ночью неизвестные путем демонтажа металлических решеток на окне первого этажа, проникли в кабинет и завладели двумя системными блоками.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа Основянского отдела полиции. В настоящее время проводится осмотр места происшествия и устанавливаются все обстоятельства. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
ForUm

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