30 июня вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз – с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, говорится в сводке штаба ООС.

Противник открывал огонь по позициям ВСУ из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 19 раз обстрелял позиции Объединенных сил, «Север» позиции ВСУ были обстреляны 4 раза.

В течение суток потерь среди украинских военнослужащих нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего минским договоренностям.

По данным разведки 30 июня одного оккупанта уничтожили, еще один ранен.

С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.