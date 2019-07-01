Утром 30 июня в селе Нелепино Свалявского района взрыв газовоздушной смеси повредил жилой дом, два человека травмированы, сообщает пресс-служба ГосЧС.
У владельца помещения диагностированы ожоговые травмы 1-3 степени тяжести на площади 35 процентов тела. У его двухлетнего внука – ушиб лобной кости и рассечение кожи над бровью. Пострадавших каретами экстренной медицинской помощи госпитализировали в лечебное учреждение.
Спасатели провели разведку места чрезвычайного происшествия и ликвидировали незначительные очаги горения.
Обстоятельства данного чрезвычайного происшествия устанавливают правоохранительные органы.
Вероятно, все могло произойти из-за утечки газа из системы ГБО автомобиля «Москвич», который находился в гаражном помещении дома.
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