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Утром 30 июня в селе Нелепино Свалявского района взрыв газовоздушной смеси повредил жилой дом, два человека травмированы, сообщает пресс-служба ГосЧС.

У владельца помещения диагностированы ожоговые травмы 1-3 степени тяжести на площади 35 процентов тела. У его двухлетнего внука – ушиб лобной кости и рассечение кожи над бровью. Пострадавших каретами экстренной медицинской помощи госпитализировали в лечебное учреждение.

Спасатели провели разведку места чрезвычайного происшествия и ликвидировали незначительные очаги горения.

Обстоятельства данного чрезвычайного происшествия устанавливают правоохранительные органы.

Вероятно, все могло произойти из-за утечки газа из системы ГБО автомобиля «Москвич», который находился в гаражном помещении дома.
ForUm

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