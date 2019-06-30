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Во время встречи лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры по северокорейской ядерной программе, сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

«Дональд Трамп заявил сегодня, что обе стороны согласились возобновить переговоры на рабочем уровне. Американскую делегацию возглавит Стивен Бегун, который ранее отвечал за переговоры с Северной Кореей», - говорится в сообщении.

Непонятно, останутся ли теми же переговорщики от Северной Кореи. Трамп выразил надежду, что члены делегации КНДР, которые ранее вели переговоры с американцами, еще живы.

По состоянию на сейчас Трамп выехал из корейской демилитаризованной зоны после исторического пересечения границы Северной Кореи и более продолжительных, чем ожидалось, переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в населенном пункте Пханмунджом на границе двух Корей.

В марте в столице Вьетнама прошли переговоры между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. Лидер КНДР заявил, что вторая встреча с президентом США не состоялась бы, если бы он не хотел денуклеаризации Корейского полуострова. Однако саммит завершился раньше запланированного времени, два лидера так и не смогли достичь соглашения.
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