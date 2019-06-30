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Президент США Дональд Трамп встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Корей, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Лидеры встретились в южной части пограничного населенного пункта Пханмунджом.

Отмечается, что Трамп перешагнул через границу и зашел на северную сторону, став первым в истории президентом США, ступившим на территорию закрытой страны. Это уже третья встреча лидеров КНДР и США.

Напомним, в марте в столице Вьетнама прошли переговоры между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. Лидер КНДР заявил, что вторая встреча с президентом США не состоялась бы, если бы он не хотел денуклеаризации Корейского полуострова. Однако саммит завершился раньше запланированного времени, два лидера так и не смогли достичь соглашения.

 
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