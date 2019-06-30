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Вчера, 29 июня, вооруженные формирования РФ 31 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник 15 раз открывал огонь с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также враг стрелял по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 18 раз обстрелял позиции Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны 13 раз.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще один – боевую травму. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки, 29 июня двое оккупантов уничтожены, и один – ранен.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг совершил один обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Луганское из минометов калибра 120 мм.
ForUm

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