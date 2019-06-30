Освобожденный из плена боевиков украинец Дмитрий Великий передан сотрудниками Службы безопасности Украины военной прокуратуре, сообщает пресс-центр СБУ.

«Один из граждан, освобожденный боевиками 28 июня текущего года, находится в Украине в розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части или места службы)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что после прилета Великого в аэропорт «Киев» сотрудники СБ Украины дали возможность гражданину встретиться с родителями в Павлоградском районе Днепропетровской области. «После чего в соответствии с действующим законодательством он был передан СБУ следователю военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона, который ведет это дело. Никаких нарушений прав гражданина при сопровождении в военную прокуратуру не происходило, решение о дальнейших процессуальных действиях будет приниматься военной прокуратурой», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 28 июня четверо украинских заложников, освобожденных контролируемыми Россией боевиками, прибыли в Киев.

По данным СБУ, Дмитрий Великий ранее был объявлен в розыск по подозрению в дезертирстве.