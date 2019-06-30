Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг информацию о якобы тайных договоренностях относительно возвращения РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы в обмен на освобождение из российского плена украинских моряков. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Много пишут о вероятном размене между Европой и Россией: возвращение России в ПАСЕ на возможное освобождение наших узников. Измена Европы нам всем болит. Но не ведитесь на это. Не ищите такого рода «логических» оправданий. Тем более, все слышали, что говорил российский президент в японской Осаке», - отметил он.

По словам Климкина, на самом деле главная проблема даже не в этом. «Хуже будет, если Россия и Европа решат, что они могут договориться за нашей спиной и попытаются навязать нам чужую стратегию и тактику. Уже сейчас в кулуарах можно услышать разговоры о том, что Украина является общим соседством России и Европы, общей ответственностью, поэтому должны быть и совместные действия: в действительности, действия будут российские, а Европа будет наблюдать. К сожалению, неопытность новой команды этому способствует, а экономический маневр у нас почти отсутствует. И вот мы уже не успеем оглянуться, как откровенную капитуляцию нам попытаются представить как долгожданную победу. Если так случится, окажемся на два поколения в серой буферной зоне», – подчеркнул министр.



Климкин подчеркнул, что судьбу Украины должны решать только украинцы. «И решения, какими бы сложными они не были, должны принимать мы сами. Другие будут нам помогать только если у нас будут собственные разум и жесткая, даже очень жесткая воля отстаивать свою позицию. В конце концов никто кроме нас, украинцев, не будет вкладываться, чтобы сделать Украину действительно независимой и успешной. И я не хочу, чтобы за нас решали нашу судьбу, кто бы это не был. А вы?», – написал он.

Напомним, по данным СМИ, между Западом и Россией еще до вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского существовал непубличный план, по которому освобождение пленных украинских моряков и возвращение кораблей должно было стать частью более широкой договоренности. По этому плану, Запад возвращает России полномочия в ПАСЕ даже без малейших исключений. Россия в ответ находит схему освобождения моряков и допускает в Крым мониторинговую миссию Совета Европы.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что освобождение украинских военнопленных моряков не увязывалось с возвращением российской делегации в ПАСЕ.