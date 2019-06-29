За минувшие сутки, 28 июня, вооруженные формирования РФ 32 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, противник 16 раз открывал огонь с применением запрещенных артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны 19 раз.

За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки, 28 июня трое оккупантов уничтожены и еще трое ранены.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг совершил один обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Новолуганское из минометов калибра 82 мм.