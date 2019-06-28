также в разделеРелигия
В УПЦ провели форум, посвященный социальному служению Церкви в вопросах преодоления алкоголизма и наркомании 7
В Святогорской лавре попрощались со старейшим насельником обители 15
РПЦ готова изменить устав, чтобы принять в свой состав русский экзархат Константинополя 18
СМИ: Делегацию ПЦУ «попросили» из двух афонских монастырей 33
Верующие села Карапчов на Буковине возобновляют литургическую жизнь 38
Предстоятель Антиохийской Церкви выразил поддержку Митрополиту Онуфрию 8
В УПЦ просят помочь шестерым детям и жене священника, который утонул, спасая дочь 33
Архиепископ Боярский Феодосий: УПЦ среди всех конфессий страны имеет наибольший потенциал для национального объединения и примирения 17
Британское издание обвиняет лидеров ПЦУ и УПЦ КП в поддержке праворадикальных группировок Украины 16
УПЦ КП: Договор между Порошенко и Варфоломеем – прямое вмешательство государства в дела Церкви 21
В РПЦ подняли «украинский вопрос» лично перед Предстоятелем Элладской Церкви 28
РПЦ: Фанар превращается в остров Святой Елены, на котором Варфоломей изолирует себя 26
В Луцк прибыла чудотворная икона Иверской Божией Матери «Кировское чудо» 14
В Киево-Печерской лавре многочисленные верующие отметили день обретения мощей священномученика Владимира (Богоявленского) 28
На 93-м году умер старейший монах Святогорской лавры 14
Более тысячи верующих пять дней идут крестным ходом к скиту праведной Анны на Ровенщине 34
Драбинко – о действиях Филарета: Я не пришел в ПЦУ терпеть «старческие выходки» 40
Тысячи православных отметили день перенесения мощей преподобномученицы Анастасии Римляныни с Волыни в Житомир 17

Представители десяти Православных Поместных Церквей, прибывшие на празднования в честь Предстоятеля Украинской Православной Церкви, продемонстрировали полную поддержку УПЦ, сообщают румынские СМИ.

Фото: УПЦ

Румынский ресурс activenews.ro 27 июня опубликовал подробный репортаж о празднованиях в честь тезоименитства Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в Киеве.

«Прибытие представителей 10 Православных Церквей в Киев стало демонстрацией в поддержку Украинской канонической Церкви и их любви к Митрополиту Онуфрию», – пишут румынские журналисты.

Авторы статьи считают, что «после того, как Константинопольский Патриархат признал две раскольнические группы и вместе с Государственным департаментом США оказал беспрецедентное давление в течение последних десятилетий на автокефальные Православные Церкви, большинство из них продемонстрировали силу сопротивления этому давлению». Поводом для этого и стал праздник тезоименитства Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

«Участие представителей 10 Автокефальных Церквей подтвердило, что они признают каноничность Митрополита Онуфрия и не признают действия Константинопольского патриархата по созданию Православной Церкви в Украине и предоставлению автокефалии образовавшим ее священнослужителям», – пишет издание.

Как сообщалось, на празднование дня небесного покровителя, 5-летия интронизации и 75-летия Блаженнейшего Митрополита Онуфрия 24-25 июня в Киев прибыли представители 10 Поместных Церквей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2631 грн.
19
Теги