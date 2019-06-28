Представители десяти Православных Поместных Церквей, прибывшие на празднования в честь Предстоятеля Украинской Православной Церкви, продемонстрировали полную поддержку УПЦ, сообщают румынские СМИ.

Фото: УПЦ

Румынский ресурс activenews.ro 27 июня опубликовал подробный репортаж о празднованиях в честь тезоименитства Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в Киеве.

«Прибытие представителей 10 Православных Церквей в Киев стало демонстрацией в поддержку Украинской канонической Церкви и их любви к Митрополиту Онуфрию», – пишут румынские журналисты.

Авторы статьи считают, что «после того, как Константинопольский Патриархат признал две раскольнические группы и вместе с Государственным департаментом США оказал беспрецедентное давление в течение последних десятилетий на автокефальные Православные Церкви, большинство из них продемонстрировали силу сопротивления этому давлению». Поводом для этого и стал праздник тезоименитства Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

«Участие представителей 10 Автокефальных Церквей подтвердило, что они признают каноничность Митрополита Онуфрия и не признают действия Константинопольского патриархата по созданию Православной Церкви в Украине и предоставлению автокефалии образовавшим ее священнослужителям», – пишет издание.

Как сообщалось, на празднование дня небесного покровителя, 5-летия интронизации и 75-летия Блаженнейшего Митрополита Онуфрия 24-25 июня в Киев прибыли представители 10 Поместных Церквей.