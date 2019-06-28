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В пятницу, 28 июня, в День Конституции Украины, в центре оккупированного Донецка неизвестные патриоты устроили проукраинскую акцию.

Так, на здании бывшей гостиницы «Украина» в центре оккупированного города вывесили государственный флаг Украины, сообщает УНИАН.

Также появилось видео, где рядом с вывешенным флагом звучит национальный гимн Украины. Подтверждает актуальность записи и свежая «республиканская» газета.

Напомним, сегодня, 28 июня, отмечается День Конституции Украины.
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