В пятницу, 28 июня, в День Конституции Украины, в центре оккупированного Донецка неизвестные патриоты устроили проукраинскую акцию.



Так, на здании бывшей гостиницы «Украина» в центре оккупированного города вывесили государственный флаг Украины, сообщает УНИАН.

Также появилось видео, где рядом с вывешенным флагом звучит национальный гимн Украины. Подтверждает актуальность записи и свежая «республиканская» газета.



Напомним, сегодня, 28 июня, отмечается День Конституции Украины.