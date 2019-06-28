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За минувшие сутки, 27 июня, вооруженные формирования РФ 34 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, противник 13 раз открывал огонь с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны 18 раз.

За минувшие сутки один украинский военнослужащий получил ранения, еще двое - боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки, 27 июня трое оккупантов получили ранения.

С начала текущих суток враг 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил.
ForUm

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