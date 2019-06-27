Кабинет Министров Украины одобрил распоряжение о целесообразности привлечения займа Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в сумме 149 миллионов евро для реализации проекта модернизации сети электропередачи, сообщает пресс-служба Министерства финансов.



Согласно сообщению, реализация проекта будет осуществляться госпредприятием «Укрэнерго» и позволит повысить эффективность и надежность передачи электроэнергии в Западном, Северном, Южном и Центральном регионах Украины. Модернизация ключевой инфраструктуры системы передачи также является одним из составляющих интеграции украинской энергосистемы в энергосистему Европы ENTSO-E.

Отмечается, что проект предусматривает замену трансформаторного оборудования и реконструкцию 12 подстанций с использованием автоматизированных систем управления технологическими процессами на подстанциях. Комплекс мер, предусмотренных проектом, позволит управлять оборудованием подстанций из региональных центров в режиме реального времени без постоянного присутствия на объектах оперативного персонала. Введение цифровых технологий с автоматической системой управления является основой для внедрения разумных сетей энергоснабжения - Smart Grid.

«Привлечение кредитных средств международных финансовых организаций позволяет осуществить ряд эффективных мер по реализации стратегии развития компании и усиления энергетической инфраструктуры», - сказано в сообщении.