Глава украинской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев обвинил президента Владимира Зеленского в том, что он перекладывает на депутатов вину за возвращение российской делегации в Ассамблею.

Как сообщает «Европейская правда», об этом Арьев заявил в ответ на критику Зеленского в адрес депутатов.

Арьев привел аргументы, которые, по его мнению, говорят об эффективной работе депутатов в ПАСЕ.

«В 2014 выгнали, в 2015 выгнали вдруг, в 2016 приняли несколько резолюций, где было жесткое условие возвращения РФ только после серьезных шагов со стороны России, в 2017 выгнали пророссийского президента ПАСЕ, в 2018 сорвали репорт о возвращении РФ, который был принят теперь. Между тем многие другие документы по поводу заложников, моряков, крымских татар, аннексии Крыма. И сотни встреч, переговоров и договоренностей», - отметил депутат.

Арьев подчеркнул, что Зеленский, имея все возможные инструменты на своем посту, должен был предложить встречные условия в ответ на отказ Берлина и Парижа.

Он также упрекнул президента в том, что он не нашел времени встретиться с украинской делегацией из-за кризиса в ПАСЕ и «не набрал Порошенко, который бы мог объяснить, что делать».

«Не надо перекладывать свой провал на других. Отсутствие опыта изменится со временем. Надеюсь. А неумение не признавать собственные ошибки может не пройти никогда», - отметил Арьев.

«Вскоре у вас, господин Зеленский, может быть парламентское большинство, свое правительство с министром иностранных дел, а с ними и возможность показать, на что вы все вместе способны. Следующая сессия ПАСЕ в октябре. Действуй.Те», - добавил он.

Напомним, Зеленский заявил, что во время поездки в Европу ставил европейским лидерам вопрос о возвращении России в ПАСЕ, но все они отмечали, что это дело уже решено.

«Поэтому если наши депутаты обращаются ко мне, что я сделал, я могу их спросить, что они сделали, чтобы этого не произошло», - сказал Зеленский.