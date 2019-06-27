Решение о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы было принято давно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

По его словам, это стало понятно во время его недавних визитов в Германию, Францию ​​и Брюсселя.

«Каждый день у меня было по семь встреч, кроме переговоров с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Каждый человек, с которым я встречался, говорил мне, что ПАСЕ - это площадка для переговоров. Каждый человек, с которым я обсуждал этот вопрос, знал ответ на все 100%. То есть решение было принято давно», - подчеркнул глава государства.

Зеленский заявил, что во время зарубежных визитов инициировал обсуждение этого вопроса, и отверг обвинения отдельных народных депутатов в отсутствии усилий с его стороны для недопущения возвращения России в ПАСЕ.

«Я делал все, что мог. Если наши уважаемые народные депутаты обращаются с вопросом, что я сделал, я могу спросить у них: что они сделали, чтобы этого не произошло?» - отметил президент.

Напомним, в ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

ПАСЕ начала процедуру обжалования полномочий российской делегации по требованию представителей нескольких национальных делегаций

После этого украинская делегация решила остановить работу в ПАСЕ.

26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.

Представители 7 государств-членов Совета Европы в ее парламентской ассамблеи объявили совместное заявление о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения россиян.