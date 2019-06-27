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Украинская Православная Церковь имеет наибольший среди всех конфессий потенциал для объединения украинских граждан.

Фото: УПЦ

Об этом заявил архиепископ Боярский УПЦ Феодосий в комментариях порталу «Вести».

«Именно каноническая Украинская Православная Церковь в ряду всех конфессий страны имеет наибольший потенциал для национального объединения и гражданского примирения», - сказал он.

Архиепископ отметил, что УПЦ сохраняет свою структуру и целостность по всей Украине, что является важным фактором в объединении государства.

«Именно УПЦ - единственный общественный институт в стране, который полностью сохранил свою структуру и до сих пор простирается от Чернигова до Симферополя и от Ужгорода до Донецка. Она не делит своих верующих на правильных и неправильных, на ватников и бандеровцев», - заявил владыка Феодосий. 

«Украинская Православная Церковь одновременно и глубоко патриотична, и, в то же время, честна перед собой и обществом. Она не приемлет лжи даже с благой целью. И это привлекает в нее все больше и больше людей, которые так устали от обмана, ненависти и клеветы», - сказал архиерей УПЦ. 

Учитывая объединяющий фактор Церкви, новые власти Украины должны использовать потенциал УПЦ для объединения страны, заявил архиепископ.

«Должно ли новое руководство страны опереться на этот потенциал для примирения и объединения общества? Думаю, если оно этого не сделает, это будет его большая стратегическая ошибка», - заявил он.
ForUm

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