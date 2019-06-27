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Агрессивное поведение России и ее нежелание выполнять Договор об ограничении ракет малой и средней дальности (ДРСМД) заставляют НАТО действовать в ответ, но такие усилия не повлияют на уровень поддержки союзниками Украины.

Об этом в среду во время пресс-конференции по итогам первого дня встречи министров обороны НАТО в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

«Нарушение ДРМСД и размещение ракет SSС-8 является частью тенденции, которую мы видели со стороны России уже несколько лет. Более провокационное поведение, агрессивные действия, которые привели к аннексии Крыма, попытки дестабилизации Украины, модернизация вооруженных сил, инвестиции в обычные виды оружия и новые ядерные способности - это все часть более широкого подхода, той самой агрессивной риторики, которую мы видели до этого», - сказал руководитель Альянса.

В то же время, он отметил, что не видит прямой связи между усилиями в решении кризиса в Украине и вокруг нее, включая Восточную Украину, Донбасс и Крым, и усилиями, направленными на то, чтобы вернуть Россию к выполнению ДРМСД.

«Мы концентрируем усилия на обоих (направлениях), и будем продолжать оказывать мощную поддержку, политическую поддержку и практическую помощь для Украины, и параллельно будем убеждать Россию вернуться к выполнению Договора, и готовиться к ответу, если Россия не сделает этого», - добавил Столтенберг.

Напомним, 1 февраля 2019 года администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля и выйдет из договора через шесть месяцев, если Россия не вернется к его соблюдению.

2 февраля Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

18 июня Государственная дума РФ приняла закон о приостановке действия ДРСМД.
ForUm

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