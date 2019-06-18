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Во вторник, 18 июня, Государственная дума РФ приняла закон о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Согласно заявлению Госдумы, решение о приостановлении договора о РСМД стало ответным шагом на действия США, сообщает «Новое Время».

«Россия не выходит из Договора, а только приостанавливает его. Решение о возобновлении остается за президентом России», — говорится в сообщении.

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении вывести свою страну из договора, обвинив Россию в нарушении его условий. В декабре госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России, потребовав в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает ДРСМД.

Россия отвергает эти обвинения.

1 февраля 2019 года администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля и выйдет из договора через шесть месяцев, если Россия не вернется к его соблюдению.

2 февраля Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.
ForUm

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