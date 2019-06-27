За минувшие сутки, 26 июня, вооруженные формирования РФ 39 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 24 раза обстрелял позиции Объединенных сил:
вблизи Старогнатовки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
четыре раза в районе населенного пункта Широкино - из стрелкового оружия;
возле Каменки - из минометов калибра 120 и 82 мм;
на окраине Богдановки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
три раза неподалеку Павлополя - из артиллерийских систем калибра 122 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
дважды в районе населенного пункта Новоселовка Вторая - из миномета калибра 82 мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов;
два раза возле Авдеевки - из минометов калибра 120 мм;
два раза неподалеку Песок - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
на окраине Красногоровки - из автоматических гранатометов;
дважды возле Марьинки - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;
неподалеку Опытного - из 120 мм миномета;
три раза в районе населенного пункта Водяного - из гранатометов различных систем;
вблизи Талаковки - станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны 15 раз:
четыре раза район населенного пункта Луганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
дважды на окраине Крымского - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
три раза вблизи Зайцево - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Майорска - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
на окраине Новолуганского - из миномета калибра 82 мм;
рядом с Гладосово - из крупнокалиберного пулемета;
в районе населенного пункта Пивденного - миномета 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
на окраине Екатериновки - из автоматических гранатометов;
на окраине Травневого - из станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета.
За минувшие сутки четыре украинских военнослужащих получили ранения, еще трое - боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.
По данным разведки 25 июня двое оккупантов уничтожены.
С начала текущих суток враг 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг совершил два обстрела позиций украинских защитников:
вблизи населенного пункта Опытное - из вооружения БМП;
на окраине Старогнатовки - из артиллерийских систем калибра 152 мм.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны восемь раз:
недалеко от населенного пункта Хутор Вольный - из минометов калибра 82 мм;
вблизи Золотого-4 - из гранатометов различных систем;
трижды на окраине Новгородского - из минометов калибра 120 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Луганское - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
на окраине Орехово - из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
вблизи Новолуганского - из минометов калибра 120 мм и вооружения БМП.
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