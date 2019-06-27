За минувшие сутки, 26 июня, вооруженные формирования РФ 39 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 24 раза обстрелял позиции Объединенных сил:

вблизи Старогнатовки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

четыре раза в районе населенного пункта Широкино - из стрелкового оружия;

возле Каменки - из минометов калибра 120 и 82 мм;

на окраине Богдановки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

три раза неподалеку Павлополя - из артиллерийских систем калибра 122 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

дважды в районе населенного пункта Новоселовка Вторая - из миномета калибра 82 мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов;

два раза возле Авдеевки - из минометов калибра 120 мм;

два раза неподалеку Песок - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

на окраине Красногоровки - из автоматических гранатометов;

дважды возле Марьинки - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;

неподалеку Опытного - из 120 мм миномета;

три раза в районе населенного пункта Водяного - из гранатометов различных систем;

вблизи Талаковки - станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны 15 раз:

четыре раза район населенного пункта Луганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

дважды на окраине Крымского - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

три раза вблизи Зайцево - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Майорска - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

на окраине Новолуганского - из миномета калибра 82 мм;

рядом с Гладосово - из крупнокалиберного пулемета;

в районе населенного пункта Пивденного - миномета 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

на окраине Екатериновки - из автоматических гранатометов;

на окраине Травневого - из станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета.

За минувшие сутки четыре украинских военнослужащих получили ранения, еще трое - боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки 25 июня двое оккупантов уничтожены.

С начала текущих суток враг 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг совершил два обстрела позиций украинских защитников:

вблизи населенного пункта Опытное - из вооружения БМП;

на окраине Старогнатовки - из артиллерийских систем калибра 152 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны восемь раз:

недалеко от населенного пункта Хутор Вольный - из минометов калибра 82 мм;

вблизи Золотого-4 - из гранатометов различных систем;

трижды на окраине Новгородского - из минометов калибра 120 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Луганское - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

на окраине Орехово - из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

вблизи Новолуганского - из минометов калибра 120 мм и вооружения БМП.