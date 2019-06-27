Тысячи верующих Украинской Православной Церкви 26 июня отметили день перенесения мощей преподобномученицы Анастасии Римляныни с Волыни в Житомир.

Фото: Житомирская епархия УПЦ

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе Житомира митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим совершил праздничную Божественную литургию, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу епархии.

Накануне праздника в соборе было совершено Всенощное бдение.

Владыке сослужили представители епископата и духовенства. За богослужением молились многочисленные прихожане и паломники.

«Так как святая мученица Анастасия является не только покровительницей Житомира, но и в Ее честь назван нижний храм Преображенского собора, после окончания богослужения состоялся торжественный крестный ход с чтением Евангелия и окроплением святой водой», - сообщили в Житомирской епархии.

*В 1860 годах архиепископ Волынский Модест (Стрельбицкий) привез в Житомир дар Антиохийского Патриарха Иерофея – главу святой Анастасии Римляныни. Он завещал её Житомиру. В 1903 году с разрешения Священного Синода глава святой преподобномученицы была торжественно перенесена в кафедральный Житомирский Преображенский собор. В том же году правящий архиерей - архиепископ Антоний, исполняя волю покойного владыки Модеста, открыл в цокольной части собора Свято-Анастасиевский храм. Именно тут и были положены мощи святой в кипарисовой раке, оббитой серебром.

В 1935 году Свято-Анастасиевскую церковь закрыли и осквернили, а мощи таинственно исчезли. В 1941 году, когда храм был вновь открыт, глава святой возвратилась. После войны храм снова закрыли, а мощи исчезли при таинственных обстоятельствах.

Весной 1999 года в Житомире был открыт женский монастырь Анастасии Римляныни.