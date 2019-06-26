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Во вторник, 25 июня, в столичном аэропорту «Борисполь» пограничники не впустили в Украину депутата Государственной Думы России Эдуарда Маркина, который прибыл вечерним рейсом из Риги, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы. 

«Во время мероприятий пограничного контроля пассажиров в пункте пропуска «Борисполь» пограничники остановили гражданина России. Пограничники выяснили, что российскому политику запрещен въезд в Украину правоохранительными органами. Гражданин РФ через государственную границу не пропущен и возвращен обратным рейсом», – говорится в сообщении.

В то же время офицер пресс-службы ГПСУ Владимир Качановецкий в эфире 112 Украина сообщил подробности произошедшего. «Вчера в международном аэропорту «Борисполь» пограничники обнаружили гражданина РФ, которому соответствующими компетентными правоохранительными органами Украины запрещен въезд в Украину. Нам удалось выяснить, что данное лицо является депутатом Госдумы РФ от партии ЛДПР Эдуардом Маркиным. Этот гражданин отметил, что направлялся в Украину с частной целью. ГПСУ в пределах своей компетенции выполнила поручение правоохранительного органа - указанное лицо в Украину не пропущено, на данный момент он выбыл за пределы Украины», - рассказал он.

«Инициатором данного поручения не является ГПСУ, поэтому мы не уполномочены раскрывать содержание данного поручения», - уточнил Качановецкий.

 
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