В Одессе двое военнослужащих ВСУ, один из которых уже привлекался к уголовной ответственности, были задержаны при попытке реализовать за 14 000 гривен 15 гранат Ф-1 с запалами к ним, сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

«Указанное событие квалифицировано по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Гранаты с запалами к ним изъяты и направлены на экспертизу. В ходе расследования установлено, что вышеуказанные боеприпасы были привезены одним из фигурантов из района проведения операции объединенных сил, где в настоящее время он проходил военную службу», - сообщил заместитель начальника ГУНП Сергей Дьоров.

Сейчас устанавливается причастность правонарушителей к другим фактам сбыта оружия и боеприпасов на территории Украины, а также принимаются меры по задержанию правонарушителей согласно ст. 208 УПК Украины.