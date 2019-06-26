Около 20 граждан Украины незаконно продали свои органы в Казахстане. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Встретился с сотрудниками полиции Республики Казахстан, которые по согласованию с Генеральной прокуратурой Украины проводят необходимые действия по уголовному производству, возбужденному по факту торговли органами. На сегодня в Казахстане по данному уголовному производству арестованы несколько человек, один из них врач-трансплантолог. В частности, 20 человек, которые продали свои почки - это граждане Украины», – написал он.

По словам Аброськина, каждый человек за свою почку получала от 10 до 15 тыс. долларов США, а человеку, который приобрел эту почку, вообще это стоило до 150 тыс. долларов США.

«Один из допрошенных наших сограждан рассказал, что свою почку он продал, чтобы заплатить за проведение операции его онкобольной жены, другой - просто, чтобы жить. И эти наши несчастные граждане - простые поставщики органов, а вообще за всем этим стоит международная организованная преступность, которая наживается на человеческом горе. Очень жаль, что наши граждане Украины становятся поставщиками органов», – подчеркнул он.