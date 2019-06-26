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Если Турция не откажется от планов приобретения российской системы ПВО, США не позволят вооруженным силам страны использовать самолет F-35 и участвовать в программах его развития. Об этом заявила в Брюсселе посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон, сообщает Голос Америки.

«Все свидетельствует о том, что Россия собирается доставить систему в Турцию, и это будет иметь последствия... будет иметь место исключения (Турции. – Ред) из системы F-35, мы не можем позволить, чтобы проникновение С-400 в Альянс, нанесло ущерб проекту F-35, или дестабилизировало его», – говорится в заявлении.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется убедить США отказаться от угрозы исключить его страну из программы производства и эксплуатации истребителей F-35 в качестве наказания за решение Анкары купить российскую систему ПРО.

Эрдоган надеется, что его страна начнет получать российские зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-400 в июле этого года. 
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