Российское следствие до 9 июля предъявит обвинение в окончательной редакции всем украинским морякам, захваченным в ноябре в районе Керченского пролива.

Об этом сказал проекту Крым.Реалии адвокат по делу пленных моряков Николай Полозов.

«Следственные действия расписаны до 9 июля. Пока успели предъявить (обвинение - ред.) троим: Евгению Семидоцкому, Богдану Небылице и Юрию Будзыло», – сказал он.

Отмечается, что после этого защита и военнопленные моряки перейдут к стадии ознакомления с материалами дела.

Ранее адвокат Айдер Азаматов сообщил, что следствие ФСБ РФ в Москве начало предъявлять обвинение в окончательной редакции захваченным в Черном море украинским военным морякам, в частности мичману Юрию Будзыло.

Как известно, 25 июня истекает срок, когда РФ должна проинформировать Международный трибунал ООН по морскому праву о выполнении его приказа об освобождении 24 украинских моряков и трех военных судов и возвращении их на родину.

25 ноября 2018 года российские силовики у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», - направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

Подконтрольный России «суд» в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас они содержатся в СИЗО в Москве.

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить арестованных и вернуть Украине задержанные вместе с ними корабли ВМФ. В ответ в МИД РФ заявили, что керченский инцидент, якобы, не подпадает под юрисдикцию этого трибунала.