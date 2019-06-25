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В Грузии новоизбранным спикером парламента стал представитель правящей партии Грузинская мечта Арчил Талаквадзе.

Об этом сообщает телеканал Рустави-2 со ссылкой на результаты голосования.

За его кандидатуру проголосовали 94 человека, против не высказался никто. Представители оппозиции на пленарном заседании отсутствовали. Сообщается, что они покинули зал в знак протеста.

Предыдущий спикер Ираклий Кобахидзе ушел в отставку на фоне протестов в Тбилиси. Его уход был одним из требований оппозиции.

В Грузии с 20 июня продолжаются протесты, вызванные тем, что возглавляющий делегацию и являющийся главой МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, поддерживающий признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии, занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся на русском языке.
ForUm

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