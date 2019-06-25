В Грузии новоизбранным спикером парламента стал представитель правящей партии Грузинская мечта Арчил Талаквадзе.

Об этом сообщает телеканал Рустави-2 со ссылкой на результаты голосования.

За его кандидатуру проголосовали 94 человека, против не высказался никто. Представители оппозиции на пленарном заседании отсутствовали. Сообщается, что они покинули зал в знак протеста.

Предыдущий спикер Ираклий Кобахидзе ушел в отставку на фоне протестов в Тбилиси. Его уход был одним из требований оппозиции.