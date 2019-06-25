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За минувшие сутки, 24 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 44 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Из них пятнадцать раз открывал огонь с применением запрещенных артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 33 раза обстрелял позиции Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны 11 раз.

За минувшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения, еще двое - боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки, 24 июня трое оккупантов ранены, уничтожен БПЛА противника и поврежден радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Зоопрак».

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг совершил один обстрелы позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Лебединское - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
ForUm

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