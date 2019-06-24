Пограничники Луганского отряда Государственной пограничной службы Украины из состава операции Объединенных сил задержали гражданина РФ за попытку нарушения государственной границы Украины, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Информацию о возможном нарушении границы правоохранители получили от участкового инспектора. К вероятному месту правонарушения сразу выдвинулся пограничный наряд. В результате был задержан 40-летний гражданин Российской Федерации, который имел при себе лишь военный билет.

Во время фильтрационных мероприятий стражи порядка установили, что мужчина является уроженцем города Воронежа Российской Федерации. Правонарушитель рассказал, что неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы на территории России за грабеж и кражу. А, примерно, в мае 2019 у него возник конфликт с криминальным авторитетом. В связи с этим он решил прибегнуть к бегству, и намеревался попасть в так называемую «ЛНР» и вступить в ряды незаконных вооруженных формирований, чтобы участвовать в «вооруженном конфликте РФ с США». В дальнейшем разговоре последний пояснил, что «США осуществляют руководство Украиной». Такие выводы он сделал в результате просмотра российского телевидения.

В отношении задержанного гражданина РФ составлены административные материалы за попытку нарушения государственной границы. Принимаются меры по принятию дальнейшего правового решения.