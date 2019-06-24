Данные лиц, совершивших сексуальные преступления в отношении детей, должны вноситься в Единый реестр. Об этом заявил председатель Нацполиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба НПУ.

По его словам, убийство девочки в Одесской области всколыхнуло всю страну. Поэтому, чтобы защитить детей от сексуального насилия, следует усилить уголовную ответственность для лиц, совершивших преступления указанной категории.

«Первый заместитель председателя полиции Вячеслава Аброськин неоднократно поднимал тему защиты детей и ужесточения наказания. Мы хотим достучаться до депутатов Верховной Рады, что нужно рассмотреть законопроект №6607. Должен быть Единый реестр лиц, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. В частности, такой реестр существует в европейских странах. Повышенное внимание к этим людям - это большая профилактика, это останавливает этих лиц», - отметил Князев.

Глава Нацполиции подчеркнул, что расследование всех преступлений, совершенных в отношении детей, находятся на жестком контроле руководства полиции. Для проведения поисковых и следственных действий задействуется максимальное количество личного состава.

Так, вчера в столице полицейские обнаружили тело несовершеннолетнего мальчика в воде. Уже установлено, что смерть ребенка наступила не от утопления, а от нанесения ножевых ранений. Лицо, подозреваемое в совершении данного преступления, задержано. Сейчас с ним работают следователи.

«Этого преступника мы задержали, но, к сожалению, в этом году более 50 детей убиты. И вопрос как защитить наших детей - стоит перед нами всеми. Поэтому Национальная полиции была одним из инициаторов представления петиции об усилении наказания за сексуальные преступления в отношении детей в Верховную Раду», - сказал Князев.