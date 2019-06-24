также в разделеПроисшествия
В Польше предприниматель вывезла украинца умирать в лес 49
Сутки в ООС: 34 обстрела, ранены 3 военных 128
В Полтавской области аварийно сел и загорелся самолет Ан-2, есть раненые 30
Оккупанты обстреляли из минометов район Павлополя и Авдеевки 26
В Харькове автомобиль въехал в здание горсовета: водитель в больнице 30
ГСЧС: подтопленными остаются более 80 домохозяйств 23
В двух областях из-за непогоды обесточены 65 населенных пунктов 35
Боевики усилили обстрелы на Донбассе, есть погибший и раненые 82
Полиция обнародовала видео с подозреваемым в убийстве девочки 885
Мужчина умер на донбасском КПВВ 306
Молния попала в автобусную остановку: трое погибших 61
За сутки оккупанты почти 30 раз обстреляли силы ООС - один раненый 43
Во Львове облили краской здание консульства Беларуси 28
На Львовщине молния убила девушку 159
За минувшие сутки на Донбассе ранены 4 военных 28
На Буковине пограничник ударил ножом в спину офицера 50
Стали известны жуткие подробности убийства девочки на Одесчине 199
На Луганщине пытались подорвать инкассаторское авто Приватбанка 27

В районе проведения Операции объединенных сил военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины нашли тело бойца, который погиб в районе населенного пункта Еленовка, сообщает пресс-центр штаба ООС. 

«Военнослужащие 24 механизированной бригады вернули тело боевого собрата, который погиб во время выполнения задания в секторе ответственности в районе н.п. Нленовка. Тело погибшего эвакуировано из опасной зоны», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что продолжается подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведения ритуала почитания павшего украинского героя.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
1854 грн.
23
Теги