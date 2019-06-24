В районе проведения Операции объединенных сил военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины нашли тело бойца, который погиб в районе населенного пункта Еленовка, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Военнослужащие 24 механизированной бригады вернули тело боевого собрата, который погиб во время выполнения задания в секторе ответственности в районе н.п. Нленовка. Тело погибшего эвакуировано из опасной зоны», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что продолжается подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведения ритуала почитания павшего украинского героя.