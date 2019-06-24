До пяти лет лишения свободы грозит владелице польского предприятия, которая вывезла потерявшего сознание во время работы украинца в лес и там оставила.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

36-летний украинец работал на предприятии по производству гробов возле города Новый Томышль. Тело мужчины нашли лесники недалеко от города Вонгровец в Великопольском воеводстве.

«Полицейские выяснили, что в жаркий день мужчине стало плохо на работе и он потерял сознание. Когда другие работники сообщили об этом хозяйке, она запретила вызвать карету скорой помощи и приказала всем идти домой. Потом оказалось, что мужчина исчез. Не появился он и на квартире, где проживал. При странных обстоятельствах исчез также один из украинцев, который с ним жил и работал», - сказал представитель Великопольской полиции Анджей Боровяк.

Он добавил, что «после изучения всей информации и договоренностей с прокуратурой полицейские решили задержать владелицу фирмы. Женщину взяли под стражу. Правоохранители начали также разыскивать украинца, исчезнувшего после инцидента. Через несколько дней его обнаружили в одном из хостелов в Ломжи».

По информации Боровяка, доказательства и другие материалы дали основания для предъявления владелице фирмы обвинения в неоказании помощи, а также непреднамеренном причинении смерти. За это ей грозит до пяти лет заключения. Подобное наказание грозит и задержанному гражданину Украины, который, зная обстоятельства инцидента, скрывался и скрыл информацию, препятствуя следствию.

Умерший Василий Чорней не болел, ранее не терял сознания, у него не было эпилепсии, говорит его жена Наталья. В Украине трое его несовершеннолетних детей остались без отца.