За минувшие сутки, 23 июня, вооруженные формирования РФ 34 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 18 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

вблизи Павлополя - из миномета калибра 120 мм;

четыре раза в районе населенного пункта Авдеевка - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем;

пять раз на окраине Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Песок - из автоматических гранатометов;

неподалеку Марьинки - из ручного противотанкового гранатомета;

дважды на окраине Старогнатовкаи - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Лебединского - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

дважды в районе населенного пункта Широкино - из стрелкового оружия;

возле Опытного - со стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны 16 раз:

район населенного пункта Шумы - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

на окраине Пивденного - из автоматических гранатометов;

вблизи Майского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

пять раз на окраине Новолуганского - из артиллерии 152 мм, минометов 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Майорск - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Новгородского - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

возле Счастья - из автоматических гранатометов;

в районе населенного пункта Светлодарск - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Луганского - из гранатометов различных систем;

трижды на окраине Крымского - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки три украинских военнослужащих получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки, 23 июня двое оккупантов были уничтожены и еще двое – ранены.

С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг совершил два обстрела позиций украинских защитников:

вблизи населенного пункта Водяное - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

возле Авдеевки - из миномета калибра 120 мм.