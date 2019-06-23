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В ближайший час погода в Украине ухудшится, ожидаются грозы и шквалы ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр при Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозу синоптиков, в ближайший час 23 июня в Украине ожидается гроза и местами шквалы ветра 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности - желтый.

Кроме того, в понедельник, 24 июня, в центральных областях, а также в Одесской области, ожидаются грозы, местами возможен град и шквалы ветра до 20 м/сек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, 23 июня в столице и области ожидается гроза и порывы ветра до 20 м/сек. Непогода сохранится до конца суток.

Отметим, по данным спасателей, из-за высокой жары в Киеве растет уровень загрязнения воздуха. В частности, на этой неделе он превысил норму в шесть раз. Как сообщили в ГСЧС, понижение уровня загрязнения воздуха в Киеве ожидается в последние дни июня.

По состоянию на воскресенье, 23 июня, в Украине остаются подтопленными 82 домохозяйства. 
ForUm

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