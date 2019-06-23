На столичном Марше равенства несмотря на столкновения, по состоянию на 10:30, нет пострадавших. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
«По предварительной информации, пострадавших нет», - сообщила собеседница.
Отметим, только начался Марш равенства, как противники мероприятия бросились перенимать колонны. Полиция оттеснила противников, но один из мужчин попытался напасть на участников Марша. Нападавший был задержан.
Непосредственно рядом с колонной участников Марша прогремел взрыв.
Противники «Киевпрайд 2019» планировали закидать нечистотами его участников.
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