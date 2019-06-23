также в разделеСтолица
Впервые военные прошли колонной на Марше равенства 47
На Марше равенства задержали девятерых провокаторов 24
Противники «Киевпрайд 2019» планировали закидать нечистотами его участников 24
На «Киевпрайде» произошли первые стычки 43
Центр Киева перекрыли из-за Марша равенства «Киевпрайд 2019» 63
Со вторника возможно ослабление жары в Киеве 38
В Киеве открыли первую smart-улицу 68
У Кличко перед Маршем равенства призвали киевлян к толерантности 64
Воздух в Киеве станет чище только к концу июня 27
В Киеве СБУ перекрыла канал переправки наличных боевикам 40
Все станции столичного метро возобновили работу 38
В Киеве сообщили о минировании еще 4 станций метро 49
Из-за сообщения о минировании закрыли станцию метро «Крещатик» 155
Суд наложил арест на часть Институтской до завершения следственных действий 44
Студенты провели митинг против возвращения Портнова в университет Шевченко 73
Музей Революции достоинства рассчитывают построить за 3 года 74
В здании АП на Банковой планируют открыть исторический музей 31
USAID рекомендует запускать новый рынок электроэнергии в безопасном режиме 41

На столичном Марше равенства несмотря на столкновения, по состоянию на 10:30, нет пострадавших. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

«По предварительной информации, пострадавших нет», - сообщила собеседница.

Отметим, только начался Марш равенства, как противники мероприятия бросились перенимать колонны. Полиция оттеснила противников, но один из мужчин попытался напасть на участников Марша. Нападавший был задержан.

Непосредственно рядом с колонной участников Марша прогремел взрыв.

Противники «Киевпрайд 2019» планировали закидать нечистотами его участников.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
1854 грн.
36
Теги