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Руководитель газового дивизиона НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Фаворов   предложил министру энергетики Игорю Насалику выйти на ринг в Одессе.

«Уважаемый Игорь Насалик, с удивлением узнал о ваших управленческих подходах к обсуждению стратегических вопросов нашей отрасли. На правах и. о. директора «Укргаздобычи», готов встретиться с вами в удобное для вас время чтобы обсудить перспективы «Укргаздобычи», нашу инвестиционную программу, 4-летнюю историю получения лицензий и все то, что делает наш 20 000 коллектив, чтобы преодолеть естественное падение добычи на 1,5 млрд кубометров/год на месторождениях, истощенных на 85 %. Можем обсудить у вас в офисе. Если вам удобней, можем встретиться 6-го июля в Одессе на ринге. Там запланирован мой бой в проекте «Бокс белых воротничков». Думаю, организатор убедит моего оппонента поменяться с вами местами. Давайте побоксируем. Давайте подискутируем. Жду вас на ринге», - написал он в Facebook.

Таким образом, менеджер «Нафтогаза» ответил на заявление Насалика, что тот «набил бы морду» руководителю Укргаздобычи Олегу Прохоренко из-за якобы плохого управления, в результате которого компания якобы «утилизировала 40 млрд грн».
ForUm

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