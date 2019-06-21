Бывший патриарх УПЦ Киевского патриархата Филарет издал распоряжение об увольнении наместника Свято-Феодосиевского монастыря в Киеве архимандрита Макария (Папиша) и назначении на его место архимандрита Андрея (Маруцака), который был в монастыре насельником. Об этом сообщает ВВС Украина.

Наместник монастыря Макарий накануне отказался участвовать в так называемом «соборе» Киевского патриархата. Зато отец Андрей участвовал в этом мероприятии, и Филарет пообещал посвятить его в епископы.

В пятницу группа людей во главе с отцом Андреем прибыла в этот монастырь рядом с Киево-Печерской лаврой и привезла два документа. Первый – приказ Филарета как Киевского патриарха об увольнении наместника Макария и назначение на его место архимандрита Андрея.

Филарет сейчас является руководителем Киевской епархии ПЦУ и в этом качестве ему подчинялся монастырь.

Сам отец Андрей объяснил в комментарии BBC News Украина, что поскольку Киевский патриархат продолжает существовать, то и монастырь продолжает находиться в его подчинении. «Ситуация такова, что фактически монастырь архимандрит Макарий с братией захватил за того, что они хотят принадлежать ПЦУ», - сказал он.

Поэтому, по его словам, на место вызвали полицию, чтобы «зафиксировать факт рейдерства». «Пусть этот спор решают юристы в суде», - резюмировал отец Андрей.

Наместник Макарий со своей стороны сказал журналистам: «Мы не идем в скол и остаемся в ПЦУ. Епифаний утвердил меня уже наместником монастыря».

Он также настаивает, что УПЦ Киевского патриархата уже не существует, а потому и не признает указов Филарета, считая себя действующим наместником.

Как сообщает корреспондент ВВС News Украина с места происшествия, в самом соборе присутствовали десятки людей - представители обеих сторон. Также на месте есть несколько нарядов полиции, на улице дежурит автобус с правоохранителями.

Свято-Феодосиевский монастырь принадлежал УПЦ Киевского патриархата, но после создания ПЦУ перешел к ней.

20 июня монахи вместе с наместником из-за действий Филарета приняли решение и обратились к митрополиту Епифания о переходе монастыря в его подчинение. За это решение проголосовали все, кроме архимандрита Андрея.

По данным ВВС News Украина, митрополит Епифаний принял монастырь и издал указ об этом.

Сейчас на месте работают юристы обеих сторон и полиция. Макарий отказывается передать руководство. В свою очередь назначенный Филаретом наместник Андрей собирает свои вещи и, возможно, покинет здание монастыря и в дальнейшем будет решать противоречия в суде.

Позже Евстратий Зоря сообщил, что монастырь остается в ПЦУ.

20 июня в Киеве во Владимирском соборе по инициативе Филарета прошло собрание части иерархов, священников и мирян бывшей непризнанной УПЦ Киевского патриархата.

На собрание пришли всего два епископа из России и Филарет.

Участники назвали его «поместным собором» и решили «восстановить» деятельность патриархата.

Также собрание решило, что «восстановленном» патриархата принадлежать все имущество бывшего УПЦ КП.

Православная церковь Украины не признает это собрание и планирует принять решение в ответ на ближайшем синоде 24 июня. Тогда же могут наказать Филарета за такие действия.