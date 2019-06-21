также в разделеОбщество
Топ-менеджер «Нафтогаза» пригласил Насалика «подискутировать» на ринге 3
ПЦУ развенчала миф о запрете сидеть в храмах 5
Крымчанину вынесли приговор за осквернение памятника «вежливым людям» 7
Известный украинский футболист идет в политику 11
Никаких флагов РФ: МВД предостерегает от провокаций на Киевпрайде 9
Стала известна дата прощания с нардепом Тымчуком 9
Коломойский о словах Зеленского по финансированию Донбасса: Могу ларек покрасить 184
Обвиняемому в корректировке обстрела Мариуполя дали 9 лет тюрьмы 10
В Харькове сотрудники военкомата «по гражданке» задержали мужчину посреди улицы 24
Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве 11-летней девочки 24
РФ собирается утилизировать захваченную субмарину «Запорожье» 17
Полицейские задержали боевика «Крымского казачьего войска» 17
В Украину не пустили ирландцев, которые кричали «ДНР, вперед!» 18
АМКУ оштрафовал популярного туроператора на 1,5 миллиона 24
Прокуратура считает приоритетной версией гибели Тымчука самоубийство 28
«Банковая, так Банковая»: музейщики выдвинули Зеленскому условия 58
Полторак: На огонь противника отвечали, отвечаем и будем отвечать 47
Кернес подписал решение о возвращении проспекту имени Жукова 128

Бывший патриарх УПЦ Киевского патриархата Филарет издал распоряжение об увольнении наместника Свято-Феодосиевского монастыря в Киеве архимандрита Макария (Папиша) и назначении на его место архимандрита Андрея (Маруцака), который был в монастыре насельником. Об этом сообщает ВВС Украина.

Наместник монастыря Макарий накануне отказался участвовать в так называемом «соборе» Киевского патриархата. Зато отец Андрей участвовал в этом мероприятии, и Филарет пообещал посвятить его в епископы.

В пятницу группа людей во главе с отцом Андреем прибыла в этот монастырь рядом с Киево-Печерской лаврой и привезла два документа. Первый – приказ Филарета как Киевского патриарха об увольнении наместника Макария и назначение на его место архимандрита Андрея.

Филарет сейчас является руководителем Киевской епархии ПЦУ и в этом качестве ему подчинялся монастырь.

Сам отец Андрей объяснил в комментарии BBC News Украина, что поскольку Киевский патриархат продолжает существовать, то и монастырь продолжает находиться в его подчинении. «Ситуация такова, что фактически монастырь архимандрит Макарий с братией захватил за того, что они хотят принадлежать ПЦУ», - сказал он.

Поэтому, по его словам, на место вызвали полицию, чтобы «зафиксировать факт рейдерства». «Пусть этот спор решают юристы в суде», - резюмировал отец Андрей.

Наместник Макарий со своей стороны сказал журналистам: «Мы не идем в скол и остаемся в ПЦУ. Епифаний утвердил меня уже наместником монастыря».

Он также настаивает, что УПЦ Киевского патриархата уже не существует, а потому и не признает указов Филарета, считая себя действующим наместником.

Как сообщает корреспондент ВВС News Украина с места происшествия, в самом соборе присутствовали десятки людей - представители обеих сторон. Также на месте есть несколько нарядов полиции, на улице дежурит автобус с правоохранителями.

Свято-Феодосиевский монастырь принадлежал УПЦ Киевского патриархата, но после создания ПЦУ перешел к ней.

20 июня монахи вместе с наместником из-за действий Филарета приняли решение и обратились к митрополиту Епифания о переходе монастыря в его подчинение. За это решение проголосовали все, кроме архимандрита Андрея.

По данным ВВС News Украина, митрополит Епифаний принял монастырь и издал указ об этом.

Сейчас на месте работают юристы обеих сторон и полиция. Макарий отказывается передать руководство. В свою очередь назначенный Филаретом наместник Андрей собирает свои вещи и, возможно, покинет здание монастыря и в дальнейшем будет решать противоречия в суде.

Позже Евстратий Зоря сообщил, что монастырь остается в ПЦУ.

20 июня в Киеве во Владимирском соборе по инициативе Филарета прошло собрание части иерархов, священников и мирян бывшей непризнанной УПЦ Киевского патриархата.

На собрание пришли всего два епископа из России и Филарет.

Участники назвали его «поместным собором» и решили «восстановить» деятельность патриархата.

Также собрание решило, что «восстановленном» патриархата принадлежать все имущество бывшего УПЦ КП.

Православная церковь Украины не признает это собрание и планирует принять решение в ответ на ближайшем синоде 24 июня. Тогда же могут наказать Филарета за такие действия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги