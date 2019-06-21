Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию «О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел Украины Арсена Авакова».

В АП напомнили, что согласно Конституции Украины государственная власть в Украине осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти осуществляют свои полномочия в установленных настоящей Конституцией пределах и в соответствии с законами Украины (статья 6).

Правовой порядок в Украине основывается на принципах, согласно которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины (статья 19).

Отстранение конкретного должностного лица от должности как мера обеспечения уголовного производства применяется на условиях и в порядке, определенных Уголовным процессуальным кодексом Украины.

«Освобождение от должности министра внутренних дел Украины согласно Конституции Украины осуществляется по представлению премьер-министра Украины и относится к полномочиям Верховной Рады Украины», - заявил Зеленский.

В соответствии с требованиями закона «О Кабинете Министров Украины» член Кабинета Министров Украины может быть освобожден от должности Верховной Радой путем принятия отставки члена Кабинета Министров Украины по поданному им заявлению об отставке, по представлению Премьер-министра Украины и по собственной инициативе.

Анализ действующего законодательства свидетельствует, что отстранение от должности и/или освобождение от должностей должностных лиц Президентом Украины возможно в отношении тех лиц, которые им назначаются.

«Учитывая конституционные принципы разделения государственной власти и правового порядка в Украине, законодательно определенные основания для участия Президента Украины в отстранении от должности и принятии решения об освобождении от должности министра внутренних дел Украины пока отсутствуют», - отметили в АП.

Зеленский поблагодарил всех, кто поддержал электронную петицию, за гражданскую позицию и надеется на одинаковое с ним понимание конституционной обязанности каждого неуклонно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины.

Напомним, 6 июня петиция с требованием отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тысяч голосов.