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Следователи полиции Автономной Республики Крым задержали участника незаконного формирования «Крымское казачье войско», сообщает пресс-служба Нацполиции.

Полицейские установили, что 55-летний уроженец Херсонской области с февраля по апрель 2014 организовывал и принимал активное участие в проведении незаконных собраний и митингов на территории Раздольненского района Автономной Республики Крым. Эти мероприятия проводились в поддержку незаконной оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией.

«Реализуя свой преступный умысел, действуя таким образом, который противоречит установленному порядку изменения границ территории и государственной границы Украины, человек по приказу атамана Раздольненского филиала общественного объединения «Крымское республиканское отделение Всероссийской общественной организации «Союз казаков «Крымское казачье войско» вместе с другими лицами осуществлял охрану проведения незаконных митингов и собраний», – говорится сообщении.

По данным правоохранителей, за все это задержанный был награжден оккупационными властями АР Крым медалями «За защиту Крыма» и «За возвращение Крыма». Кроме гражданства Украины он и гражданство РФ.
ForUm

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